Luis Muriel y una similitud a Ronaldo Nazario que cobra vida en Italia

Luis Fernando Muriel continúa haciendo méritos para sellar su mejor temporada en lo que va de carrera. El colombiano volvió a ser fundamental en la última victoria del Atalanta por 5-0 contra el Sassuolo en la fecha 33 de la Serie A, partido en el que se reportó con un gol, una asistencia y posibilidades claras de gol.

Muriel ha sido elogiado durante las últimas semanas gracias a sus grandes actuaciones con el equipo de Bérgamo. El más reciente ensalzamiento para el colombiano, llegó proveniente de un jugador reconocido en Italia como lo es Christian Vieri, exdelantero internacional con la Selección y con un amplio recorrido por equipos de la Serie A.

"Luis Fernando Muriel hizo dos o tres tiros impresionantes con el Bologna, una vez más me pareció a Ronaldo, el Fenómeno. Tiene cosas por momentos de un segundo, pero lo digo en serio. ¿Exagerado? Lo he dicho durante años y también conozco muy bien a Ronaldo, realmente me recuerda a él", dijo el exjugador para BoboTV.

Luis Fernando Muriel ha hecho presencia en 42 oportunidades por todas las competiciones durante la temporada. El atlanticense es el máximo goleador del Atalanta con 23 tantos; además, ha aportado un total de 10 asistencias, siendo uno de los mejores en este rubro para su equipo.

Muriel, junto con su compatriota Duván Zapata, tienen el reto de encaminar al Atalanta para disputar Champions League en la próxima temporada. El conjunto de Bérgamo actualmente se ubica en el segundo puesto de la Liga Italiana con 68 unidades, le restarán 5 partidos por Serie A, así como la final de la Copa de Italiana ante la Juventus el 19 de mayo.