Las 50.000 vacunas de la Conmebol llegarán el 28 de abril

La Conmebol anunció este jueves que las 50.000 dosis de vacunas Sinovac que la empresa china donó para la Confederación llegarán el próximo 28 de abril a Uruguay, desde donde serán distribuidas a los distintos países del continente.

El pasado 13 de abril, la Conmebol anunció que la empresa china Sinovac Biotech Ltd entregaría 50.000 dosis de su vacuna contra el COVID-19 en carácter de donación para la Confederación, con lo que los mayores beneficiados serían los actores del fútbol sudamericano.

La idea de la Conmebol es que la etapa de inmunización para los planteles finalice antes del comienzo de la Copa América en Argentina y Colombia, el próximo 13 de junio.

La vacunación comenzará con los planteles que disputarán la Copa América y los que se encuentran participando de los torneos internacionales de la Conmebol (Libertadores y Sudamericana), hasta llegar a los equipos femeninos y masculinos de la máxima categoría de cada país. En todos los planteles está incluido el cuerpo técnico y los asistentes.

El orden de vacunación continúa con los árbitros y el personal operativo que interviene en la organización de los partidos.

Además, la Conmebol destacó que la vacuna no es obligatoria de ningún modo y el jugador que elija no vacunarse no será penalizado ni excluido de las competiciones.