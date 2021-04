[Video] Activistas ‘queer’ se tomaron el Transmilenio a ritmo de guaracha

Las redes sociales se inundaron de comentarios sobre un video, que se volvió viral, en el que tres personas ‘queer’ (término utilizado para referirse a personas que no se perciben como hombre o como mujer) realizaron una coreografía en estaciones y buses de Transmilenio.

Como se puede observar en el clip, los individuos se tomaron el sistema de transporte con una divertida coreografía a ritmo de guaracha, que ha generado gracia en los internautas y una que otra crítica de indignación.

Una de las personas participantes en el video, lo subió a su cuenta de Instagram con el siguiente texto: “De alguna forma se expresa y de muchas se viven estamos acá como personas no binarias haciendo nuestra presencia, si no nos dan un espacio sencillo lo tomaremos”.

Por su parte, otro de los bailarines escribió en sus redes sociales” “El arte, la visibilización, la libertad y lo ‘queer’ resisten en Colombia y Latinoamérica”. El video ya acumula miles de visitas.

Los comentarios de parte de los internautas no se han hecho esperar: “Fantástico”, “me encantó”, “mejores que los que se suben a cantar rap conciencia”, “Por qué no se suben al Transmilenio que cojo siempre para mi casa”, “no me canso de ver es te video”, entre otros.