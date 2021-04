Gobierno autoriza a privados la negociación de vacunas

Este martes 20 de abril, el presidente Iván Duque anunció que se emitió la resolución 507 del Ministerio de Salud en la que se habilita la compra de vacunas por parte de privados.

Según el mandatario, las empresas privadas solamente podrán adquirir vacunas que tengan la autorización del Invima para uso de emergencia. Y recalcó que, las vacunas no podrán ser vendidas, serán de aplicación gratuita y tendrán que ser en concordancia con el Plan Nacional de Vacunación.

En esa misma línea, los privados deben presentar una logística en términos de refrigeración y aplicación para asegurar que las dosis estén en óptimas condiciones para su correcta aplicación.

"La aplicación de las vacunas no podrá distraer los recursos humanos del plan del Gobierno (...) mantenemos esos lineamientos para que el principio de equidad no sea vulnerado y que esto no se convierta en un negocio de intermediarios que no tienen experiencia en el sector” aseguró el mandatario.

Cabe destacar que la adquisición de vacunas solo se podrá hacer a través de la casa matriz de la farmacéutica o a través de distribuidores autorizados por parte del INVIMA.