Ya son 37: Jeisson Suárez selló su tiquete a los Juegos Olímpicos

El atletia Jeisson Suárez, integrante del Equipo Porvenir, se convirtió en el deportista colombiano número 37 en clasificarse para los Juegos Olímpicos, luego de alcanzar la marca y establecer un nuevo récord nacional en la prueba de maratón de la NN Mission Marathon, celebrada en los Países Bajos.

Suárez alcanzó una marca de dos horas, 10 minutos y 51 segundos, un registro sin precedentes en Colombia, convirtiéndose en el tercer maratonista del país con tiquete a Tokio.

Suárez superó el rgistro de 2:11:07, de Iván González, también del Equipo Porvenir, conseguido en Valencia, España, en diciembre del año pasado.

“La carrera se prestó para esta marca, creo que las tres semanas aquí sirvieron, el clima nos favoreció porque no había tanto frio, podíamos arriesgar y aguantar a ritmo de 1:05 para la primera media. Al pasar de los kilómetros me sentí muy bien, aunque después del kilómetro 35 me costó, perdí contacto con el grupo, debía pelear solo con el viento, pero tenía un margen para lograr este tiempo", señaló Suárez, tras acceder a sus primeros Olímpicos.

De esta manera el atletismo ha aportado 19 de las 37 plazas que ha alcanzado Colombia para las máximas justas deportivas, las cuales se festejarán en Tokio del 23 de julio al 8 de agosto.