“No encajes, rompe el molde”: Cuerpazo de Daniela Ospina en bikini negro

Daniela Ospina, modelo y empresaria colombiana, dejó en shock a sus más de 6,9 millones de seguidores en Instagram con una fotografía a bordo de un yate, en la que luce un diminuto bikini negro que deja ver su tonificado abdomen.

Y no solo su abdomen se llevó las miradas de sus seguidores, también sus espectaculares piernas tuvieron buenos comentarios por parte de sus fanáticos, quienes la llenaron de piropos.

“Upaleeee”, “regia”, “estás encendida”, “muy dura”, “cuerpón”, “sí que rompiste el molde”, “De los cuerpos más perfectos y sanos que he visto en Instagram”, “la clase no se improvisa”, “eres demasiado top”, “tienes la figura que yo no tendré ni en esta vida, ni en la otra”, entre más mensajes le han dejado a la antioqueña.

La publicación de Daniela Ospina ya acumula cerca de 58.000 likes y más de 400 comentarios en los que le llovieron elogios por su belleza.