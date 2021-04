“A Millonarios le falta un central como Román y un arquero de más nivel"

Mayer Candelo habló con el Carrusel Caracol en la previa del clásico añejo de Colombia entre Millonarios y Deportivo Cali. Aunque el exfutbolista es hincha del club 'azucarero', por el cuadro 'embajador' guarda un cariño muy especial.

"Se siente felicidad saber que soy un privilegiado que pasó por las dos instituciones. Dejé una huella bonita e hice historia. Soy hincha del Cali y amo a Millonarios, el sentimiento es mutuo", expresó.

Candelo también aprovechó para hablar del entrenador Alberto Gamero, del cual es profundo admirador.

"Soy admirador de él. El profesor Alberto Gamero hace mucho con muy poco. Fue campeón con Tolima y con Chicó. A Tolima le dio la identidad y lo puso a ganar cosas importantes. "

Del mismo modo, el vallecaucano habló de la situación actual de Millonarios y aseguró que le hacen falta futbolistas que figuren más.

"Este no es un Millonarios extraordinario, tiene buenos jugadores pero no las figuras a las que nos tiene acostumbrados Millonarios para pelear torneos internacionales. También hay que entender que el hincha es exigente y quiere títulos, más que estar sacando solo jugadores", destacó.

También, opinó acerca de las variantes que haría él como entrenador de Millonarios.

"Yo pondría a Mackalister por dentro, aprovechando que ese niñito Stiven Vega es extraordinario, lo conozco desde niño, no he podido darle un abrazo. Adelante si podría ser como viene jugando, pero a Mackalister no hay que desaprovecharlo, se necesita para que produzca juego", explicó.

Por último, Mayer Candelo destacó las posiciones en las cuales el conjunto 'embajador' debería reforzar.

"Millonarios necesita un central como Román Torres, o un arquero de mejor nivel como los que ha tenido. Se necesita uno que demuestre el carácter y no que se vea tan niño, hay que tener un mixto sin quitarle la oportunidad a los jóvenes. Hay que buscarla la columna entre la experiencia, la jerarquía alrededor de los jugadores jóvenes", concluyó.