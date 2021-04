¿Cómo ver a su equipo durante la última fecha del fútbol colombiano?

La última fecha del fútbol colombiano estará cargada de muchas emociones. La disputa de los últimos cupos para entrar al grupo de los ocho, los partidos que definen el equipo que desciende y la estipulación definitiva de los cabezas de serie serán el condimento especial de la jornada 19.

Con ánimo de prevalecer el juego limpio, ocho de los nueve compromisos de la jornada se llevarán a cabo el próximo domingo 18 de abril de manera simultánea, dando inicio a las 3:30PM.

Solamente el juego entre Alianza Petrolera y Envigado se disputará el viernes a las 7:40PM, ya que ambos equipos no tienen trascendencia distinta a sumar puntos en la reclasificación.

Según informó Win Sports, canal dueño de los derechos de transmisión del fútbol colombiano, dará acceso libre a 6 de los 8 partidos en su página web.

El único partido de los ocho que estarán en simultáneo y que irá por PPV, es el duelo entre América de Cali y Deportes Tolima, juego importante para el conjunto 'escarlata' de cara sellar su clasificación a los cuartos de final.

Mientras tanto, el duelo entre Once Caldas y Medellín, también vital para el conjunto 'poderoso' en sus aspiraciones a clasificar, irá por señal abierta.

Los otros seis partidos de la jornada podrán verse de manera gratuita a través del portal web del canal licenciado: los duelos que definen el descenso entre Boyacá Chicó y Jaguares, y Deportivo Pereira contra Pasto.

Del mismo modo, compromisos que definen los cabezas de serie como Millonarios vs. Cali, La Equidad vs. Santa Fe y Nacional vs. Patriotas se vivirán con acceso libre.

El partido Bucaramanga Vs. Águilas Doradas podría no tener mayor repercusión, de no conseguir un triunfo el cuadro santandereano este jueves ante el Pasto.