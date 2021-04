"La caballerosidad se ha perdido por culpa del feminismo": Amparo Grisales

En una entrevista con el portal La Bodeguita, la actriz colombiana Amparo Grisales se refirió al tema del feminismo extremo y aseguró que, debido a esta conducta, la caballerosidad en los hombres se ha ido perdiendo por miedo a la reacción que puedan tener estas mujeres.

“Yo creo que debemos controlar un poco eso, me parece que los hombres han perdido la caballerosidad un poco por miedo a las mujeres, por esa agresividad de ese feminismo llevado ya a la estupidez”, dijo la ‘diva de Colombia’.

Además, se refirió al piropo y, como ya había pasado en otras ocasiones, esta mujer lo defendió: “Tenemos que agradecer que te digan un piropo; es muy bonito que a veces por tu actuación te digan algo lindo, que te den un premio es un piropo. ¿Qué va a ser de los poemas y de las canciones?”.

Sobre el feminismo, Amparo Grisales señaló: “Muchas feministas me criticarán, pero no me parece que salgan desnudas a gritar frente a la Alcaldía. Una toxicidad al paisaje. Se paran allá a gritar que todos los hombres son unos violadores ¡ya basta! ¿Qué ganan con eso? Lógicamente a esas mujeres que se paran allá no les van a gritar un piropo porque no se lo merecen. Hay que dejar que la vida fluya bonito, pero esta agresividad que se ha presentado con esto del feminismo no está bien”.

“Yo amo a los hombres, defenderé al piropo y me parece que la seducción existe en todos los animales o si no, cómo llegamos a reproducirnos”, finalizó la veterana actriz.

En otras oportunidades, Amparo Grisales ha sido crítica del feminismo extremo y defensora de los piropos. Incluso, dijo que ella “era femenina, no feminista” y que el piropo es algo bello, pues cuando se sale de ese contexto y es irrespetuoso, ya no es un piropo.