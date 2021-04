Esperanza Gómez fue vacunada contra la COVID y los efectos le dieron duro

Esperanza Gómez, la reconocida actriz de cine para adultos, fue vacunada contra la COVID-19 y explicó que, debido a su trabajo en la industria pornográfica, pudo acceder antes del rango de edad a este beneficio de salud.

“Muy contenta porque me acabo de aplicar la vacuna contra COVID-19 de todas maneras toca seguir siendo responsable con los cuidados. Un beso para todos y ojalá esto se agilice para regresar a la normalidad”, escribió la mujer en su video.

Luego, ante las preguntas constantes del porqué se pudo vacunar antes de tiempo, ella agregó: “Yo trabajo en la industria, eso me da el derecho de ponérmela antes de mi rango de edad”.

También le respondió a quienes le dijeron que no se ve que le aplicaran la vacuna, pues solo se nota el pinchazo: “Si ven se ve como empuja la cañada de la aguja, lo importante es que yo sé que me pusieron y lo vi”.

Posteriormente publicó como ha recibido la vacuna: “Si me dieron los efectos, estaba haciendo una entrevista y comencé a sentir como nervios, esas cosquillitas raras y apenas terminé la entrevista, me cambié de ropa y empecé a titiritar… me duelen los pulmones al respirar, me duelen las manos y las piernas”.

“A todo el mundo es diferente, a mi pareja no le hadado. No hay que tener miedo a los efectos secundarios porque los médicos dicen que es algo normal”, finalizó Esperanza Gómez en su video.

En ambas publicaciones ya acumulan miles de comentarios en los cuales, la mayoría, son felicitándola por cuidar su salud y deseándole pronta recuperación.