“Soy femenina, no feminista”: A Amparo Grisales no le incomodan los piropos

Qué no se pierda la exquisita seducción .!

Un PIROPO siempre es decente , elegante y respetuoso ...!

Si se sale de ese contexto .. ya NO es PIROPO...!

“ODA AL PIROPO” mi próximo libro..!!!

En defensa de la naturaleza humana..de su esencia.!

Soy femenina NO feminista!

💕💕 https://t.co/LaRVdEooeR