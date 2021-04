Incendio en CAI de Soacha, sin peritaje químico de Medicina Legal

Era una de las pruebas más esperadas en el juicio disciplinario que adelanta la Procuraduría contra tres uniformados por el incendio desatado en la celda de la estación de Policía en Soacha, Cundinamarca. El peritaje químico pretendía establecer si fue usado o no algún elemento inflamable que pudo haber provocado o intensificado el fuego.

Para ese propósito, la defensa de uno de los policías investigados, el abogado Jaime Bulla, había solicitado un peritaje químico por parte de Medicina Legal que permitiera esclarecer lo sucedido en el CAI aquel 4 de septiembre de 2020, hecho que dejó 8 jóvenes detenidos muertos.

Este jueves, en una nueva audiencia del Ministerio Público, se esperaba conocer el resultado del estudio científico, pero el delegado por el instituto forense, Reyi Brieva García, no supo responder a los cuestionamientos del abogado Bulla.

Pese a tener el expediente del caso, García enfatizó que ninguna de las 19 preguntas de la defensa, “era competencia del laboratorio del grupo de evidencia traza de Medicina Legal”.

El abogado Bulla le preguntó por el componente químico de una colchoneta, sí la espuma era un material inflamable, qué elementos podrían apagar la llama producida por una espuma, cuántos tipos de extintores hay y si conocía el “poliometano”.

A todas las preguntas de la defensa, García contestó que no sabía del tema o no tenía información precisa. “El perito no es una persona idónea. Lamento que Medicina Legal cuente con profesionales que no pueden asumir un interrogatorio tan elemental. Ante la incompetencia del perito, desisto de la prueba”, dijo el abogado Bulla.

Por su parte, el procurador delegado para la Fuerza Pública y la Policía Judicial, Herman Rincón Cuellar, también lamentó que Medicina Legal no haya entregado el peritaje químico y aceptó la solicitud de la defensa de no tener en cuenta la prueba.

“Yo lamentablemente tengo que concederle la razón del reproche de la defensa o a su manifestación de tristeza con respecto a la de disposición de la capacidad profesional de Medicina Legal para los procesos disciplinarios y penales. Me siento defraudado”, indicó el procurador.

Rincón dijo que las preguntas de la defensa eran elementales y para el conocimiento “medio” de cualquier persona. La audiencia continuará el martes con dos nuevos testimonios solicitados por la defensa de los uniformados.