Khloé Kardashian publicó un video desnuda con un reflexivo mensaje

La celebridad Khloé Kardashian compartió las imágenes "sin filtros y retoques" para defenderse de quienes la atacaron por su apariencia física.

La hermana de Kim Kardashian se vio en el centro de un escándalo. Hace dos días, su asistente publicó por accidente una foto en la que Khloé Kardashian luce un aspecto completamente diferente al que tiene en su perfil de Instagram. En la foto, aparece de pie junto a una piscina con un bikini de leopardo y su figura no luce tan brillante como de costumbre.

En la foto filtrada, la celebridad tiene un aspecto completamente natural: con la piel irregular, pequeños pliegues y celulitis. Khloé pidió borrar la instantánea, sin embargo, se viralizó. La estrella de la familia Kardashian hizo una publicación en su cuenta de Instagram con pruebas de que se ve mejor que en la foto filtrada.

"Hola chicos, esta soy yo y mi cuerpo sin retoques ni filtros. La foto que se publicó esta semana es hermosa. Pero como alguien que ha luchado por su imagen física toda la vida, cuando alguien te toma una foto que no es halagadora con mala iluminación o no capta tu cuerpo de la forma en que en realidad es, después de trabajar tan duro para llegar a este punto y luego compartirlo con el mundo, debe tener todo el derecho a pedir que no se comparta, independientemente de quién sea usted", expresó Khloé su posición.

Para que nadie dude de su derecho, Kardashian grabó un vídeo sincero. Se desnudó hasta quedarse en ropa interior y, metiendo ligeramente la barriga, dio vueltas y saltos frente al espejo.

Khloé admitió que ha tenido que escuchar las burlas y tratar de ajustarse a las normas y expectativas de otras personas durante toda su vida. Recordó que a menudo la han llamado "hermana gorda y fea" en los comentarios, y que se sospecha que se ha sometido a cirugía plástica y otras manipulaciones.Sin embargo, la mujer afirmó que seguirá usando filtros y edición de fotos "sin pedir disculpas", al igual que se maquilla y se hace la manicura para, según dice: "presentarme al mundo de la manera que quiero ser vista".

La joven ha terminado dirigiéndose a "aquellos que sienten la presión constante de no sentirse nunca lo suficientemente perfectos" para transmitirles su comprensión y recordarles que no es posible vivir tratando de cumplir con las expectativas de otros, pues "todos somos únicos y perfectos a nuestra manera".