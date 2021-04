“Mi vaquera”: Fotaza de Kendall Jenner presumiendo su abdomen bronceado

La modelo y hermana de Kim Kardashian, la socializer Kendall Jenner, tiene uno de los cuerpos más envidiados y elogiados dl mundo, por lo que cada fotografía de ella, dejando ver sus curvas, causa sensación entre sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción. La súper modelo publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram, luciendo un pequeño traje de baño y unas botas texanas, tomando el sol y presumiendo de su escultural cuerpazo.

Le puede interesar:

Las fotografías han sido todo un éxito, pues en tan solo un día ha conseguido alrededor de 9 millones de likes y más de 29.300 comentarios en los que la llenaron de piropos y buenas palabras por su figura.

“La perfección”, “nada mal”, “la jefa”, “tu cuerpo me vuelve loco”, “ver esto después de comer un plato de pasta me deprime”, “yo me muero por tí”, “no logró entender por qué eres tan perfecta”, “creo que me acabo de morir”, “cálmate ya, por favor”, entre otros han sido los comentarios que le han dejado a la hija de Kris Jenner.

Kendall Jenner ha sido noticias este martes debido a que tuvo que abandonar su casa, porque los paparazzi, en su afán de fotografiarla, han dejado en evidencia el lugar donde ella reside, por lo que su paz se ha visto interrumpida y le han llegado amenazas.