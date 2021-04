Lina Tejeiro confesó que fue víctima de acoso por un taxista y un celador

Lina Tejeiro, actriz colombiana, compartió en sus historias de Instagram los lamentables momentos en los que ha sufrido acoso por parte de hombres indecentes, con el objetivo de solidarizarse con las mujeres que han pasado por la misma situación.

“A mí también me pasó en algún momento de mi vida; un taxista me mostró su pene y cerca del colegio donde estudie un celador me mostró su pene”, escribió la mujer en sus redes sociales.

Esta confesión se da luego de que se conociera el caso de una mujer que viajaba en un intermunicipal rumbo a Mosquera y un hombre le enseño el pene, ella de inmediato lo increpó y lo grabó con su celular ante la mirada incrédula de los demás pasajeros, quienes no la ayudaron.

Ante este episodio, Lina Tejeiro añadió: “Por eso me solidarizo y no pongo en duda lo que la mujer dice, porque tristemente muchos me están diciendo que no se le ve el pene y que es mentira (¿acaso no ven como se sube la cremallera?) como se nota que no saben que es vivir con eso”.

Las historias fueron descargadas y publicadas por un perfil dedicado a la vida de los famosos en donde muchas mujeres comentaron que han sufrido de acoso de este tipo en el transporte público y que la ayuda de la gente es mínima, por no decir que ninguna.