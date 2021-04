Paloma Valencia se despacha contra la Fiscalía por imputación a Fajardo / ()

Un día después de conocerse la imputación de cargos al precandidato presidencial Sergio Fajardo, por parte de la Fiscalía, por presunta apropiación en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos en 2013, la senadora del Centro Democrático, y también precandidata, Paloma Valencia arremetió contra el ente investigador.

"Es muy grave para el país que se siga judicializando la política. Urge una reforma a la Justicia que cree instituciones eficientes y confiables para todos. Toda mis solidaridad con Sergio Fajardo", expuso la congresista en sus redes sociales.

Le puede interesar:

- Preparan movilización para pedir garantías en investigación contra Fajardo

- Oposición prepara debate de control político al Gobierno por la pandemia

Es de destacar, a propósito, que si bien la decisión de la Fiscalía causó rechazo en distintos sectores políticos, contrarios inclusive al académico, los líderes más visibles del Centro Democrático no se habían pronunciado al respecto.

Salvo el representante Gabriel Santos, quien en el mismo hilo de Paloma, aseguró que "siendo opuesto ideológicamente a Fajardo me parece una locura esta decisión. Impone un estándar legal (volatilidad de la moneda) que no existe en ninguna parte del mundo. Con entes de control así no entiendo quién querría ser ordenador del gasto en este país (salvo los corruptos)".