Arrigo Sacchi emocionado con Luis Muriel: “¡Tiene una técnica loca!” /

En diálogo con el medio italiano 'La Gazzetta dello Sport', el entrenador italiano Arrigo Sacchi habló sobre el delantero colombiano Luis Fernando Muriel. El dos veces campeón de la Champions League y ganador de dos intercontinental con el AC Milán se refirió al estilo del juego del futbolista de Atalanta.

“En Atalanta encontró el lugar ideal para expresarse. 18 goles en el último campeonato y ahora ya tiene 16... Es muy simple, encontró un juego que lo ayudó a crecer. Siempre es el juego el que da suerte a los jugadores", dijo Sacchi sobre el rendimiento en los dos últimos años de Muriel en el equipo de Bergamo.

Sin embargo, el entrenador fue sincero y aseguró que le molesta que en ocasiones se le ve "parado en el campo" y no atacando con intensidad. Aun así cree que es un aspecto fácil de corregir por el colombiano, "Todo se puede corregir, siempre que haya voluntad y disponibilidad. Si uno deja de aprender y ha llegado a la meta, se estanca siendo un futbolista... La humildad es la base de cualquier mejora".

Arrigo Sacchi se refirió al rumor de un posible fichaje por el Inter de Milán y aunque aceptó que se encontrará con un gran director técnico como lo es Antonio Conte, puso en duda su continuidad en el equipo 'neroazzurri', "No creo que pueda sufrir las presiones del entorno, pero no sé cómo se le puede encontrar si no juega continuamente".

Por último, el ocho veces campeón como entrenador del AC Milán se refirió a la gran habilidad técnica con la pelota de Luis Fernando Muriel, "Muriel tiene mucho talento, pero podría haber hecho más ¿Lo ves cuando tiene el balón entre los pies o cuando patea? ¡Tiene una técnica loca!"..

El exDeportivo Cali ha jugado desde la temporada 2019-2020, 77 partidos con Atalanta entre Serie A, Copa de Italia y Champions League. Desde ese entonces ha marcado 39 goles y ha dado 10 asistencias. Actualmente Muriel es el tercer máximo goleador de la temporada 20/21 de la Serie A, solo superado por Romelu Lukaku y Cristiano Ronaldo.