Casi se van a los golpes: Tensión entre DT Alfredo Arias e hinchas de Cali

Por medio de redes sociales, se difundió un vídeo donde se puede apreciar a hinchas del Deportivo Cali cuestionándole el rendimiento del equipo al entrenador uruguayo Alfredo Arias, quien mostró malestar por lo sucedido y tuvieron que contenerlo para que no se fuera a los golpes.

Los fanáticos le recriminaron al entrenador por el bajo momento que vive el equipo, ya que no han logrado ganar en sus últimos 6 juegos por Liga y también fue goleado por Deportes Tolima 3-0 en la ida de la fase uno de la Copa Sudamericana.

A los hinchas, se les escucha decir: "El equipo no está dando", "Arroyo no está para ser titular", "Vos estás en el Cali, no en cualquier equipo, aquí hay que ganar", "¿Qué está pasando Arias?".

Ante los cuestionamientos, al entrenador se le pudo apreciar molestia y tuvo que ser contenido por Policía y miembros de su cuerpo técnico, ya que se le notó con la intención de agredir a los hinchas.

Según el periodista Alexis Rodríguez, los hinchas tenía una reservación en el Hotel Sonesta de Bucaramanga, donde se encuentra concentrado el equipo previo a juego de esta tarde; la finalidad era de cruzarse con los jugadores e increpar al entrenador.

Deportivo Cali visitará al Atlético Bucaramanga este jueves, y tendrá la posibilidad de encontrarse con un triunfo que lo vuelva a ubicar en los primeros puestos de la tabla.