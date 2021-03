The Last of Us 2 reconocido como el mejor juego en accesibilidad visual

The Last of Us Parte 2 es el juego que mejor puntúa en accesibilidad para los jugadores con deficiencia visual, por las opciones de personalización que ofrece en color, contraste, tamaño de la fuente y de la interfaz de usuario.

Naughty Dog incorporó más de 60 funciones de accesibilidad orientadas a facilitar el juego a las personas con distintos tipos de discapacidades, tanto motoras como auditivas y de visión, en su juego The Last of Us Parte 2.

Además de establecer modos de dificultad distintos, los modos de accesibilidad del título permiten configurar mecánicas de juego y personalizar los controles para adaptarse a las necesidades de todos los jugadores.

Precisamente este diseño accesible lo convierte en el juego mejor valorado en accesibilidad visual, según el estudio realizado por Lenstore a partir de los datos de Metacritic sobre los mejores juegos de 2020 y sus datos de accesibilidad.

Para este estudio, han tenido en cuenta la deficiencia de color, el ajuste del tamaño de la letra, los cambios de tamaño en la interfaz de usuario y los ajustes en el contraste. Tras The Last of Us Parte 2, los títulos que mejor puntúan son: World of Warcraft, Into the Breach y Microsoft Flight Simulator, tres juegos que no tienen opciones para el contraste.