Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizarán serie basada en 'The Last of Us'

El videojuego The Last of Us dará el salto a la pequeña pantalla de la mano de HBO. La ficción ya ha encontrado a sus protagonistas: Pedro Pascal, actor de The Mandalorian, y Bella Ramsey, conocida por su rol de Lyanna Mormont en Juego de tronos.

Según Deadline, Pascal dará vida a Joel, un hombre "atormentado por el trauma y el fracaso del pasado que debe viajar a través de una América devastada por la pandemia, mientras protege a una niña que representa la última esperanza de la humanidad".

Por su parte, Ramsey será Ellie, "una huérfana de 14 años que nunca ha conocido nada más que un planeta devastado y que lucha por equilibrar su ira con su necesidad de conexión y su recién descubierta realidad de que ella puede ser la clave para salvar al mundo". Pascal y Ramsey ya han coincidido anteriormente, ya que el actor también participó en Juego de tronos en el rol de Oberyn Martell.

Craig Mazin, quien creó la aclamada serie Chernobyl de HBO, escribirá el guion y será productor ejecutivo junto a Neil Druckmann, guionista y director creativo del juego. El cineasta ruso Kantemir Balagov ha sido elegido para dirigir el piloto.

La historia, ambientada 20 años después de la destrucción de la civilización moderna, se centra en la relación entre Joel, un contrabandista en este nuevo mundo, y Ellie, una adolescente que puede ser la clave para la cura de una pandemia mortal. Joel es contratado para sacar a la niña de una peligrosa zona de cuarentena. Lo que comienza como un trabajo pronto se convierte en un viaje desgarrador a través de Estados Unidos en el que dependen el uno del otro para sobrevivir.