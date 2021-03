Procuraduría niega la nulidad del proceso contra Néstor Correa

En audiencia disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, niegan la nulidad del proceso que solicitó Néstor Correa, exsecretario ejecutivo de la JEP por los permisos de salida al país que le habría dado a exguerrilleros de las Farc en 2018. Su abogado pide corregir esta decisión.

En mayo de 2019 Correa fue sancionado a 5 meses de suspensión por los permisos de salida al país que les habría dado a exguerrilleros de las Farc en 2018. La Procuraduría consideró que él se había extralimitado en sus funciones al conceder autorizaciones para que cuatro excombatientes de las Farc salieran del país, pese a que ya habían cesado las funciones que le había otorgado la ley de forma transitoria.

Luego de que Néstor Correa pidió anular la actuación en su contra, o que se archive el proceso, la Procuraduría le negó esta petición y la defensa de Correa, el abogado Gustavo Quintero solicita saber por qué: “La verdad, verdad es que ya nos hemos defendido, es que hemos pasado mucho tiempo en esto, la verdad es que me cambiaron los hechos de la acusación”, “Yo le argumenté le demostré que el hecho atribuido no existió y no tengo ninguna respuesta del despacho”.

Su abogado, en la última audiencia señaló que estos años Correa ha sido víctima de "tortura psicológica de la Procuraduría".

La audiencia continuará el próximo 15 de abril a las 9 de la mañana