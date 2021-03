Duque se vacunaría con AstraZeneca para generar confianza en los ciudadanos

Apropósito de la llegada del primer lote de vacunas contra el Covid de la farmacéutica AstraZeneca, el presidente Iván Duque anunció que está dispuesto a aplicarse una de estas dosis si esto genera confianza en los colombianos con respecto a ese biológico.

“Si el hecho que yo como presidente de la Republica me ponga la vacuna de AstraZeneca para dar seguridad sobre ese tipo de vacunas, usted lo estima conveniente, lo haré en el momento en el que usted me lo indique, porque quiero que ese mensaje les quede a los colombianos, que todas las vacunas que se han adquirido son seguras” dijo al ministro de Salud.

En el programa ‘Prevención y acción’ el primer mandatario aseguró que varias voces del gobierno le han insistido que se aplique la vacuna.

“Yo quiero aprovechar para decir esto en vivo. El ministro de de Salud, Fernando Ruiz, me ha insistido todos los días que me vacune y yo he dicho que quiero esperar el turno. Me ha dicho que es muy importante para darle confianza a la ciudadanía y que la ciudadanía también tenga la tranquilidad con respecto a las vacunas”.

Cabe recordar que este fin de semana llegará a Colombia el primer lote de vacunas contra el Covid-19 de la farmacéutica AstraZeneca, dosis que fueron adquiridas por el Gobierno Nacional a través del mecanismo Covax