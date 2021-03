¿Cómo quitar el aliento a cerveza? Algunos consejos efectivos

Es incómodo para ciertas personas tener aliento a cerveza luego de tomar e incluso algunos prefieren no hacerlo para no tener ese sabor en la boca. Acá le explicamos algunos consejos para que no le pase.

En 'El Español' dejaron algunos tips para evitar que le quede el aliento con sabor a cerveza, por lo que puede ir a tomar estas bebidas sin preocuparse:

Cuidado e higiene oral. Es importante el cepillado luego de cada comida y usar enjuague bucal, pues esto evita que haya bacterias en su boca.

Beber agua. La bebida puede eliminar ciertos olores de su boca, por lo que tomar agua luego de beber cerveza le ayuda para bajar el aliento.

Chicles ácidos. Estos sabores, como la menta, le pueden ayudar a disminuir el aliento a cerveza.

Hierbabuena o perejil. Masticar por cerca de 10 minutos estas hojas le ayudarán también a bajar el aliento a cerveza, pues su olor y sabor son más fuertes.

Café o tinto. Esta opción, utilizada en Colombia, ayuda a que el aliento por cerveza baje, pues la cafeína toma su lugar y cumple con el objetivo.

*Recuerde que estos consejos no tienen que ver con tomar cerveza y evitar el aliento para luego ir a conducir. Si va a tomar, no maneje.