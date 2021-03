La peruana Atina incursiona en el merengue con “Vámonos”

“Vámonos” es la canción con la que la peruana Atina debuta en el mercado musical colombiano. Nacida en Lima esta mujer se inclinó por la música caribeña. Asegura que Juan Luis Guerra es su principal influencia rítmica.

En dialogo con CARACOL RADIO Atina contó que en Perú su música ya se ha programado pero que esta es la primera canción con la que traspasa las fronteras y llega a países como Colombia. En “Vámonos” cuenta con la producción del colombiano Bernardo Ossa.

Atina hace parte de la nueva generación de cantantes y músicos peruanos que están contribuyendo. La internacionalización del talento de ese país. Esta es la primera canción que Atina hace en español, ya que las anteriores fueron en pop e interpretadas en inglés. Se destacan: “Smile again”, “My heart beats for you”, “Reflected in the snow” y “You”.

El productor

Bernardo Ossa, reconocido productor musical colombiano. Ha estado detrás del éxito de grandes artistas como Fonseca, David Visbal, Thalía, Amaury Gutiérrez, Paulina Rubio, entre muchos otros, decide apostar por el talento de Atina y aporta toda su experiencia para producir “Vámonos”, logrando encontrar el sonido perfecto para acompañar la interpretación vocal de la cantante y compositora.