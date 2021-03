Ancelotti es claro: "James volverá a jugar cuando esté al 100%"

James Rodríguez completará este fin de semana cuatro partidos consecutivos sin estar con el Everton en cancha, lo que significa una baja más preocupante que lo que se imaginaban los hinchas cuando salió lesionado.

En el duelo contra Liverpool del 20 de febrero, cuando Everton le ganó al actual campeón de la Champions League, se conoció que James Rodríguez estuvo jugando con molestias físicas.

Desde entonces, el colombiano entró a recuperación y aunque en cada rueda de prensa se daba una luz para que el volante regresara en la siguiente jornada, la realidad era alejada y es que cada vez Ancelotti mantenía la baja de James.

Ahora, en la rueda de prensa previa al encuentro del Everton contra Burnley por la jornada 28 de la Premier League, el técnico italiano habló claro sobre James y dijo que entre tanto no esté al 100%, no volverá a las canchas.

"James no está disponible. Jugó muy bien contra el Manchester United, pero no estaba al 100% en forma. Decidimos darle una recuperación adecuada y no dejarlo jugar al 70 u 80%. Hemos tomado esta decisión juntos. El jugador está de acuerdo", explicó Ancelotti en rueda de prensa.

A su vez, la posible fecha de regreso de James sería hasta después del parón internacional, es decir, se supone que podría ser hasta abril, pues la fecha FIFA está programada para finales de marzo.