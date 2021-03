Frustrada entrega a la justicia del exmagistrado Francisco Ricaurte

Desde muy temprano el exmagistrado Francisco Ricaurte y su abogado se presentaron en el complejo judicial de Paloquemao en Bogotá, pero su entrega a la justicia no ha sido efectiva porque el juez décimo de conocimiento que ayer lo condenó por su participación en ‘El Cartel de la Toga’ no ha enviado al Centro de Servicios Judiciales los datos completos y no hay orden de captura aún.

Ayer el juez explicó en la audiencia que, si bien ordena la captura, ese trámite durará un máximo de tres días y por ello en Paloquemao no entienden por qué el exmagistrado Ricaurte se presentó, como no está en firme dicha orden, ninguna autoridad lo puede recibir.

Francisco Ricaurte fue hallado culpable de los delitos concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y utilización de información indebida privilegiada.

El juez décimo de conocimiento concluyó que el exmagistrado Francisco Ricaurte fue una de las cabezas de la señalada empresa criminal conocida como ‘El Cartel de la Toga’. Los exmagistrados Ricaurte y Bustos ofrecían servicios para afectar procesos judiciales buscando beneficios para sus llamados 'clientes' y el próximo 25 de marzo se conocerá el monto de la condena que deberá pagar.