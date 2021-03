Reina Isabel y su esposo no hablaron de tono de piel de Archie: Oprah

Después de la emisión de la entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry con la presentadora Oprah Winfrey, esta sigue siendo tendencia y se espera la respuesta del Palacio de Buckingham ante las explosivas declaraciones.

En la entrevista, Markle afirmó que cuando anunció su embarazo, alguien de la familia real británica tuvo una incómoda conversación con el príncipe sobre el color de piel que tendría el bebé llamado Archie. Pero además habló de maltrato, de que buscó ayuda porque se encontraba mal mentalmente y que incluso pensó en dejar de vivir para acabar con el drama.

Frente a las acusaciones de racismo no quisieron dar el nombre de quienes hicieron comentarios, pero Oprah señaló en el programa CBS This Morning que no fueron ni la reina Isabel II ni su esposo. "El príncipe Harry no quiso revelar los nombres, pero quiso asegurarse de que yo supiera, y si tuviera la oportunidad lo compartiera, que no fueron su abuela ni su abuelo los que tuvieron esas conversaciones", destacó la presentadora.

Le puede interesar:

El primer ministro británico Boris Johnson reaccionó señalando que admira profundamente a la reina Isabel por su papel en unificar al país.

Entre tanto algunos medios como The Times afirman que lo que fuera que la monarquía esperara esa entrevista, fue mil veces peor. La BBC la calificó como una entrevista devastadora que muestra "las terribles presiones dentro del palacio y pone una imagen de personas insensibles en una institución perdida".