Habrá paz cuando EE.UU. deje de interferir en otros países: China

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo que “durante mucho tiempo, EE.UU. ha interferido de forma arbitraria en los asuntos internos de otros países bajo la bandera de la llamada democracia y los derechos humanos, causando muchos problemas en el mundo e incluso convirtiéndose en fuente de confusión y de guerra”.

El Canciller resaltó que si Estados Unidos no cambia esa postura “el mundo no conocerá la paz” resaltando que el principio fundamental de las relaciones internacionales es la no intervención en asuntos internos.

Wang Yi señaló que es bastante normal que Estados Unidos y China tengan diferencias ya que tienen sociedades diferentes, sin embargo, aseguró que lo importante es controlar las diferencias de una forma efectiva “a través de una comunicación honesta, para evitar errores de juicio estratégicos, y evitar el conflicto y la confrontación”.

El jefe de la diplomacia china concluyó diciendo que “la cooperación debe ser el principal objetivo perseguido tanto por China como por Estados Unidos".