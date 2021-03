Foto: Gal Gadot, la Mujer Maravilla, está embarazada por tercera vez

La reconocida actriz Gal Gadot, recordada por su participación en algunas películas de la saga ‘Rápido y Furioso’ y por encarnar a 'la Mujer Maravilla', publicó una fotografía en familia en su cuenta de Instagram, confirmando su tercer embarazo.

“Here we go again (Aquí vamos de nuevo)”, escribió la artista de origen israelí en su publicación, en la que está junto a sus hijas Alma y Maya y su esposo, el empresario Yaron Varsano, todos acariciando su vientre.

De inmediato los mensajes comenzaron a llegar y personalidades de Hollywood como la guionista Elizabeth Stewart, las actrices Natalie Portman y Kate Hudson, y la cuenta oficial de Netflix de Israel, entre otras, la felicitaron por su embarazo.

La noticia tiene felices a sus seguidores quienes le han dado tanto amor a la publicación de Gal Gadot que ya acumula más de cuatro millones de likes y alrededor de 37.000 comentarios felicitándola por el bebé que está esperando.

Gal Gadot, quien fue Miss Israel en 2004, conoció en 2006 a Yaron Varsano en una particular fiesta en un desierto, donde en vez compartir unos tragos, compartían charlas de vida saludable. Ella tenía 21 años y él es 10 años mayor que ella; sin embargo, Varsano siempre quiso algo serio por lo que en 2008 le propuso matrimonio y producto de esa unión ya hay dos niñas y esperan un tercer hijo.