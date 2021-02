Cumple 50 días de desaparecido en Barcelona el colombiano Julián Beltrán

Desde el pasado 6 de enero lleva desaparecido en Barcelona, España, el joven colombiano Julián Beltrán, quien fue visto por última vez en las inmediaciones de Monserrat, tras haber asistido a una fiesta clandestina con unos amigos. En un comienzo, las autoridades españolas estuvieron siguiendo el caso y comandando la búsqueda; sin embargo, según la familia, esto dejó de ser así.



"En este momento nos encontramos, por nuestra cuenta, adelantando las investigaciones, ya que a principios de febrero la Policía declaró que ya no va a buscar más en la montaña de Montserrat, no sabemos si es porque no tienen mayores indicios o por si piensan que el caso no va por este lado", dijo su padre César Beltrán.

Pese a ello, aseguró el señor, "nosotros no hemos parado con la búsqueda de nuestro hijo, y hemos estado haciendo fuertes labores tanto de investigación como de divulgación; hemos tenido grandes avances y se nos han unido varias oenegés de allá de España, que han estado muy comprometidas con el caso de nuestro hijo".



Don César señaló por último que "incluso políticos y personas que pertenecen al Parlamento han estado acompañándonos, así que esperamos con todo este ruido y movimiento que estamos generando, poder tener más alcance y podamos tener más información y encontrarlo". Él está adelantando las gestiones para poder viajar lo antes posible y acompañar a su esposa en la búsqueda.