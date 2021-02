Si usted hace esto puede estar dañando su celular

Hoy por hoy es muy difícil que una persona no tenga un dispositivo móvil en su mano. Estos equipos se han convertido en toda una herramienta no solo durante tiempo de pandemia, sino también en las actividades generales.

Sin embargo, a la hora de adquirir un celular muchos usuarios centran su experiencia en cámaras y durabilidad de las baterías. Pero, no en todo los casos la elección es la más adecuada y termina fallando. Para muchos, la causa puede estar relacionada a la mala gestión del usuario.

En Caracol Radio recopilamos algunos errores habituales que pueden estar "matando a su celular".

1. Apps de optimización: A través de la tienda de Android existen infinidad de opciones que prometen optimizar la velocidad de los dispositvos, pero una vez se ejecutan solo ocupan espacio y no logran el objetivo. Muchas de las disponibles traen consigo archivos maliciosos que terminan volviendo lento su celular.

2. Utilizar cables de mala calidad: Económico no en todos los casos es sinónimo de beneficioso. Justamente en el mercado existen cientos de marcas que prometen réplicas de cargadores originales. El utiizar este tipo de cables puede generar daños irreparables en la batería del celular.

3. Apps no oficiales: Acceder a juegos o apps que no están legalmente disponibles para su dispositivo abre una puerta directa a archivos maliciosos que ejecutan bajo estos supuestos juegos publicidad o archivos en segundo plano haciendo que su dispositivo no se ejecute de manera óptima.

4. No tener actualizado su sistema: Las actualizaciones de sistemas operativos son indispensables para los celulares. Estas normalmente no solo añaden nuevas funciones al dispositivo sino que además corrigen baches de seguridad que pueden dejar expuesto su celular a terceros.