Henry dejó de ser el DT de Montreal y tampoco iría al Bournemouth

El entrenador y ex futbolista Thierry Henry, renunció al banquillo del equipo canadiense Montreal Impact, vinculado a la Major League Soccer de Estados Unidos. Los motivos para tomar esta decisión fueron netamente familiares, ya que por la pandemia del coronavirus poco veía a su familia.

El francés que llevaba una temporada en el equipo canadiense ha decidido dar un paso al costado en la dirigencia previo a comenzar una nueva temporada del fútbol en los Estados Unidos.

Por otro lado, el ex delantero del Arsenal había sido vinculado con una posible llegada al Bournemouth de Inglaterra, equipo donde se desempeña el colombiano Jefferson Lerma. Sin embargo, el pasado fin de semana el medio británico The Guardian confirmó que ‘The Cherries’ no firmarán al francés y le darán continuidad al actual técnico Jonathan Woodgate.

Por ahora, lo más seguro es que Thierry Henry no aparezca en los banquillos en un buen tiempo, ya que aprovechará para pasar con su familia.