James: "Lo que quiero ahora es poder jugar al fútbol y poder ser feliz"

La Federación Colombiana de Fútbol publicó en sus redes sociales un fragmento de una entrevista que le realizó a James Rodríguez, donde se refirieron al paso del volante colombiano por algunos clubes europeos y a sus objetivos actuales.

Al ser interrogado por sus sueños en clubes, el colombiano manifestó que en este momento solo desea poder jugar y ser feliz, recordando los múltiples títulos y los equipos por los que ha militado en su carrera.

"He ganado títulos, Copas importantes, he jugado en clubes grandes, creo que he cumplido sueños. Yo lo que quiero ahora es poder jugar al fútbol, poder ser feliz y ya está", señaló el hoy volante del Everton.

James añadió que se encuentra feliz en el fútbol inglés, donde resaltó el buen trato recibido por Carlo Ancelotti, sus compañeros y la importancia de que Yerry Mina ya se encontrará en el club.

Cuestionado por el fútbol español, inglés y alemán, destacó cada una de sus etapas por estas Ligas. Comentando que con el Real Madrid "jugó bien y se sintió cómodo", así como resaltando su primer año en el fútbol alemán con el Bayern Múnich.