Viera a Juan Serrano: “Es de humanos errar, pero son pruebas de vida”

Luego del infortunio que vivió el portero de Alianza Petrolera, Juan Sebastián Serrano, en el partido ante el Deportivo Cali del fin de semana pasado, donde su equipo perdió en el último minuto la chance de sumar la primera victoria en la Liga colombiana por un autogol suyo, han sido varios los protagonistas del balompié local que han mostrado su apoyo al joven guardameta.

Como lo contó el mismo Serrano para El VBAR de Caracol Radio, algunos colegas se solidarizaron con él. “He recibido el apoyo de varios colegas como Sebastián Viera; me han llamado, José Chunga, Cristian Bonilla, Andrés Mosquera Marmolejo entre otros. Me he sentido muy respaldado y eso me tiene más tranquilo”, dijo el joven cuida palos.

El portero del Junior de Barranquilla, Mario Sebastián Viera, pese a que ya había contactado a Juan Serrano tras la desafortunada situación del autogol, decidió este miércoles por medio de sus redes sociales dedicarle otras palabras de aliento.

El uruguayo escribió en su cuenta de Twitter, “Es de humanos errar, pero son pruebas de vida: me ha pasado en momentos cruciales, y ahí recuerdo de dónde vine, lo difícil que fue llegar, y me levanto y sigo aprendiendo”.

Mensajes no solo de personajes reconocidos le han llegado a lo largo de estos días al portero de 22 años que tendrá la oportunidad de volver a mostrar sus buenas condiciones este jueves ante Deportes Tolima.