Renuncia Presidente de Liga Valle de Boxeo tras denuncias de acoso sexual / . (.)

Caracol Radio conoció las denuncias de varias deportistas vallecaucanas, quienes señalan a un miembro de la Liga de Boxeo de acosarlas sexualmente y de solicitarles favores sexuales a cambio del uso y entrega de implementos deportivos ¿ A quién están señalando?

Las deportistas denuncian al señor Jaime Cuellar, Presidente de la liga Vallecaucana de boxeo, quien es señalado de utilizar su cargo para acosar sexualmente a las jóvenes, en su mayoría adolescentes, residentes de sectores deprimidos y vulnerables de la ciudad de Cali como el populoso Distrito de Aguablanca. Este es uno de los testimonios recogidos por caracol de una las atletas, a quien llamaremos Sandra:

"Ese día me dijo que fuera donde él se estaba hospedando y yo fui y lo hacia un señor serio respetuoso cuando yo veo que le va echando pasador a la puerta y me va insinuando que tuviera relaciones sexuales con él a cambio de mi uniforme y unas dotaciones que nos iban a dar y yo le dije a mi profesor tenía 17 años no me imaginé que el iba a ser tan morboso, tan cerdo, tan sucio"



Pero, no es solo la historia de Sandra, son al menos una docena de jóvenes que decidieron contar sus experiencias de abuso. Las atletas aseguran que el dirigente acude al acoso sexual desde hace más de diez años para permitir su avance deportivo y que muchas accedieron a sus pretensiones por miedo a perder los viaticos que les ayudaban a sostener a sus hogares y a ayudar a sus familias, como esta joven que llamaremos Marta:

"El normalmente lo citaba a uno a la oficina en la casa del deporte, que queda al lado del estadio, y a pesar de toda esa ingenuidad para ese tiempo él se aprovechaba de nosotras. Recuerdo mucho que tenía una colchoneta para poder hacer sus cochinadas y tocarlo a uno"



Marta que fue violentada a los 13 años y hoy tiene 26 años, fue una de las primeras en interponer una denuncia contra Cuellar en el año 2018, por la insistencia de otras jóvenes, 8 en total, que también fueron manoseadas y tocadas por Cuellar.

"Y yo llegaba a la oficina y empezaba a tocarlo, en serio y si los necesita o no, empezaba a besarle el cuello, a tocarlo, eso la verdad era incomodo porque yo nunca cuando estuve con él por placer sino por necesidad"

Pero, ¿hay alguna otra prueba sobre la vinculación del señor Cuellar a estas denuncias, algún chat o grabación?

Una grabación del propio Cuellar extorsionando a una deportista por 7 mil pesos de los viáticos que le corresponden por ir a entrenar.

"Y por eso le digo, eso es cosa suya, usted sabe que aquí no entra nadie y venga por la tarde tipo 3 o 4 que no hay nadie aquí, ya todo mundo se va. Yo hago un esfuerzo pero usted también, además usted sabe que a mí me gusta y si estando allí tengo un condón, este número es tuyo y tal día puedo o no puedo. Usted viene y listo no tengo ningún problema"



El entrenador Luis Carlos Angulo, que hoy se encuentra amenazado, en compañía del abogado Elmer Montaña, han acompañado y motivado a las deportistas a denunciar ante la Fiscalía y son varias las pruebas que ya tienen en su poder.

"Cuando ya me mandaron pantallazos, me mandaron audios, entonces dije eso viene pasando hace muchos años atrás de otras niñas que se han salido por acoso de ese señor Jaime Cuellar"

¿En qué va la primera denuncia interpuesta en la Fiscalía? ¿ Qué responde Jaime Cuellar?

Con Cuellar hemos intentado comunicarnos y aún no ha sido posible, no ha dado respuesta a nuestros llamados. El proceso en la Fiscalía, el primero de ellos es muy poco lo que ha avanzado, apenas el próximo mes de abril será la audiencia de acusación, mientras tanto las niñas, jóvenes atletas han dejado de asistir a los entrenamientos y muchas de ellas fueron sacadas del deporte por retaliación del Presidente y sus seguidores.

Renuncia Presidente de Liga Valle de Boxeo tras denuncias de acoso sexual / . (.)

Tras la denuncia de Caracol Radio, Clara Luz Roldán González, Gobernadora del Valle del Cauca, anunció en su cuenta de twitter que conoció la renuncia del señor Cuellar





"Para su conocimiento y con fines pertinentes quiero manifestar a ustedes que por motivos personales, presento a ustedes mi renuncia al cargo del presidente": Dice el comunicado.