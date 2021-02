James en Twitch: "No me digan que soy malo o los bloqueo, las hue..."

James Rodríguez se estrenó en la plataforma Twitch transmitiendo en vivo una partida de Call Of Duty: Warzone. El jugador colombiano compartió con varios amigos colombianos e intentó interactuar con los usuarios que lo acompañaron por más de una hora de transmisión.

El jugador del Everton, a través de redes sociales y algunas entrevistas en esta plataforma, había mostrado su gusto por los videojuegos, en especial por los de disparos en primera persona. Sin embargo, es la primera vez que realiza a través de Twitch este evento en vivo.

El streaming de James se viralizó rápidamente y alcanzó más de 5.000 usuarios activos, además, recibió miles de preguntas y comentarios, pero eso sí, el 10 de la Selección Colombia causó gran risa por su petición de que no se burlaran de él por ser "malo".

"Los malos también tenemos derecho a jugar. Que no me digan que malo, que no sé qué, que está muy malo. Solo energía buena, si no, bloqueo, bloqueo, bloqueo, las huevas", dijo el colombiano entre risas.