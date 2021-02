Los celulares extraviados en la presunta corrupción de la justicia en Cali

Caracol Radio le sigue la pista a la presunta relación entre la justicia y la mafia de Cali. Desde el Búnker de la Fiscalía en Bogotá hay otra línea de investigación que involucra a varios policías, una abogada y unos fiscales en la fuga de uno de los hombres de ‘Mueble fino’.

El señalado enlace del narco fue detenido en enero de 2020, y un día después escapó de su celda con la complicidad de la presunta red, pero la fuga solo duró un día.

Para salir de la estación de Policía, uniformados habrían sido sobornados. Así aparece consignado en dos interrogatorios que el ahora testigo clave, le entregó a la Fiscalía y que es objeto de investigación.

-Se pagó la suma de $70 millones para que me abrieran los candados. Señala el documento.

Dice que su fuga la orquestó “la doctora Yensy” una abogada que también fue mencionada en la presunta entrega de $190 millones a un fiscal de apellido Ríos, un señor quien sería uno de los hombres cercanos a ‘Mueble fino’ y un policía de la Estación La Rivera en Cali.

Dice el testigo que la prueba de ello estaría en varios celulares que se habrían extraviado.

-Pregunta el fiscal: ¿Dónde están esos teléfonos?

-Testigo: Esos dos teléfonos los tiene la doctora Ana Victoria Nieto, mire este detalle que le voy a decir doctor, yo tenía dos Iphone en mi celda y en el apartamento que me capturaron tenía tres, por esos Iphone hablaba con ‘Mueble fino’, y en la audiencia solo me legalizaron un solo teléfono, los otros dos no aparecen

Ana Victoria Nieto, es otra de las fiscales señaladas por el testigo de presuntamente hacer negocios con la mafia.

Por esta versión, la Fiscalía adelanta una investigación para establecer qué policías estarían involucrados y también para para establecer qué pasó con los teléfonos extraviados.