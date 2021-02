Prógramese con los partidos de la quinta fecha del fútbol colombiano

Este sábado dará inicio la quinta fecha del fútbol colombiano, que tendrá en su jornada sabatina tres compromisos y se extenderá hasta el próximo martes. Tolima y Medellín, finalistas de la Copa Colombia, protagonizan el partido más atractivo de la jornada.

Los tres partidos que contarán con la asistencia del VAR serán los juegos entre Once Caldas Vs. Envigado, Jaguares Vs Santa Fe y el ya mencionado duelo en Ibagué entre toimenses y antioqueños.

Uno de los puntos llamativos de la jornada es que el domingo Millonarios volverá a ser local enel estadio El Campín, cuando reciba al Pereira; mientras que el campeón América de Cali tendrá jornada de descanso.

Sábado 6 febrero

Once Caldas vs Envigado FC

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Palogrande

Junior FC vs Alianza Petrolera

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Metropolitano

Atlético Nacional vs Boyacá Chicó

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Domingo 7 de febrero

Millonarios FC vs Deportivo Pereira

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: El Campín

Deportes Tolima vs Independiente Medellín

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Patriotas FC vs Deportivo Cali

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: La Independencia

Jaguares FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Jaraguay

Lunes 8 de febrero

Atlético Bucaramanga vs La equidad

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Martes 9 de febrero

Águilas Doradas vs Deportivo Pasto

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Alberto Grisales