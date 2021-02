Fin de la espera: llega la temporada 17 de Grey’s Anatomy y habrá maratón

Los nuevos dramas de Grey's Anatomy serán los más reales, tanto que enfrentarán a Meredith Grey y sus colegas. La temporada 17 de la serie presenta desafíos sin precedentes para el personal médico del Grey Sloan Memorial: todos se verán afectados directamente por situaciones extremas causadas por la pandemia de COVID-19.

Antes de poder ver ese ansiado primer capítulo, Sony Channel preparó un maratón con 15 episodios de la temporada 16, los cuales podrás disfrutar a partir de las 6:00am del martes 9 de febrero.

Además, este nuevo ciclo trae un crossover con la cuarta temporada de Station 19. Las historias de los bomberos y los médicos de Seatle se vuelven a juntar cuando en plena pandemia y luchando contra los estragos del COVID 19, ambos equipos tienen que poner manos a la obra cuando un grupo de adolescentes inicia involuntariamente un incendio forestal.

Este capítulo, titulado Nothing Seems The Same, se estrena a las 7:05 pm y es el preámbulo para que los médicos del Grey Sloan Memorial Hospital hagan su aparición a las 8:00pm.

Manteniendo su compromiso de ser un drama de ficción que trata temas reales, Grey’s Anatomy explorará a lo largo de este nuevo año este tema tan actual en la vida de quienes trabajan salvando vidas. Justo al principio, la protagonista Meredith Grey (Ellen Pompeo) se enfrenta al dilema de recuperarse de la enfermedad o cuidar a sus pacientes.

A partir del martes 16 de febrero el horario de Grey’s Anatomy vuelve a ser el de las 8:00 pm, mientras que el de Station 19 será a las 8:50 pm.

El público seguirá el drama diario que viven los profesionales de la salud: miedo, cansancio, hacinamiento de camas, muertes, falta de equipamiento e infraestructura. En el estreno, los espectadores podrán seguir todos los cambios y protocolos adoptados por el hospital para recibir a los pacientes infectados. Además, llega al hospital, que solo está priorizando casos de COVID, un adolescente en estado grave, víctima de un incendio en Station 19.

La nueva temporada promete estar marcada por la aparición de personajes viejos y queridos, innumerables flashbacks, traiciones entre las parejas queridas de la audiencia, relaciones nuevas e inesperadas, además - por supuesto, mucho drama y mucha emoción. Grey's Anatomy se transmite en más de 250 países y es una de las series más premiadas en la actualidad, reconocida con premios Emmy y Golden Globe.