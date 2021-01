¿Reapareció? Francés enamorado de Betty la Fea la busca en TikTok

Aunque ya han pasado más de 20 años desde que la telenovela 'Betty la Fea' paralizó al país, en las úlitmas horas el reconocido actor Patrick Jean Delmas dio a los seguidores de la icónica novela un episodio más para hablar.

Aprovechando el auge de la red social china TikTok, Michel Doniel reapareció en un corto pero muy directo video afirmando que aunque han pasado los años no deja de buscar a Betty. El actor respondió a una de las preguntas de los internautas que manifestaba "¿por qué Betty te dejó ir?".

"He visto mucho este comentario, también vi TikToks, comentarios y videos preguntándome por qué no he luchado más por Betty", afirma Michel Doniel antes de llorar.

Para finalizar su mensaje avivando el sentimiento de los seguidores de la telenovela el actor afirmó "Betty, si estás mirando esto, por favor escríbeme".