¿El vallenato es corroncho? Esto dijo Daniella Álvarez

La modelo Daniella Álvarez publicó un video en sus historias de Instagram en el que habló sobre las críticas que recibió por una malinterpretación de sus palabras, luego de decirle ‘corroncho’ a su hermano por llegar en la madrugada a la casa a colocar vallenato; los seguidores del género pensaron que ella se refería a esta música.

“La gente no entiende que yo soy súper costeña y me encanta la champeta; mucha gente dirá que la champeta será corroncha, pero yo soy líder de la champeta. Me encanta el vallenato”, dijo la exreina quien complementó aclarando que se lo de ‘corroncho’ iba dirigido a su hermano y explicó la situación.

“Corroncho le estaba diciendo a mi hermano por lo que estaba haciendo y realmente me gusta un vallenato que en la costa propiamente dicen que es el que colocan en el interior, que es de lavar y planchar. Ese es el que me gusta”, concluyó Daniella Álvarez y mostró un video de una presentación de Silvestre Dangond en el que ella sale bailando.

El video fue tomado por un perfil de Instagram dedicado a la farándula nacional y los internautas pudieron dejar sus opiniones: unos aseguraron no creerle, otros la respaldaron y dijeron que también les gustaba el vallenato y otros afirmaron que hay cosas más importantes de qué hablar.