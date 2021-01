Para robarlo, apuntan con arma a hijo de Mónica Rodríguez

A través de redes sociales, la presentadora de noticias Mónica Rodríguez denunció que su hijo había sido víctima de un hurto con arma de fuego en la capital del país. Según manifestó Rodríguez, los asaltantes lograron llevarse "la bicicleta, el celular y la billetera con todos sus papeles"

Ante la denuncia, lo comentarios de apoyo y preocupación por el hijo de la presentadora no se hicieron esperar. De inmediato ella comentó en redes sociales que agradecía a todos por los mensajes de solidaridad "Sí da rabia no poder estar tranquilo en la ciudad. Por mi casa TODOS los días atracan en moto, en bici, en carro. No hay cómo sentirse seguro en ningún lado", putnualizó.

Finalmente, también compartió en su perfil una imagen en la que se ve que la página de la Policía para realizar la denuncia del hecho está presentando fallas y por ende el proceso no fue exitoso. "Y anoche al entrar a poner el denuncio del robo de los documentos y después de haber diligenciado todos los espacios y dar radicar, apareció esto. ¿Increíble no?", agregó.