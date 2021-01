Corte revisará demanda que pretende sacar del cargo de canciller a Blum

El Consejo de Estado aceptó el recurso de apelación contra el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que rechazó la demanda que pretendía anular el cargo de la canciller.

Juan David Mesa en su calidad de demandante argumenta que: “Dentro de las cosas que tiene que resolver el Tribunal de Cierre de la Jurisdicción Contenciosa, es si no se torna en una desviación de poder, que quien nombra a un funcionario público de este rango, como es el presidente de la república, no incurra en una desviación a la hora de nombrar a personas en cargos de libre nombramiento y remoción como lo es la funcionaria Claudia Blum, cuando ella y su familia fueron aportantes de dinero importante y montos relevantes dentro de la campaña presidencial”.

También señaló que aunque no exista una norma que lo prohíba no quiere decir que esto no pueda constituir un defecto del acto administrativo consistente en la desviación de poder: “Y es que se vuelve el cargo público, una forma de retribuir el financiamiento económico de las campañas presidenciales”.

El tribunal había rechazado la demanda bajo el argumento de que no había fundamentos para sacar el cargo a la canciller.