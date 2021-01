¿El mejor colombiano? Esto dicen ojeadores del Milán sobre Roger Martínez

Miguel Herrera, entrenador mexicano que hasta hace algunos días fue entrenador del América de México, habló sobre uno de los jugadores colombianos del plantel en una entrevista. Allí recordó uno de las anécdotas con Roger Martínez, uno de los jugadores que más dolores de cabeza le causó.

En este diálogo con un portal de aficionados de las 'Águilas' contó como un día ojeadores del Milán de Italia, que seguían a dos jugadores, intercambiaron algunos conceptos con el director técnico. En este los 'scouting' del club italiano catalogaron a Roger como el mejor jugador colombianode la actualidad pero con un grave problema.

Le puede interesar:

"¿Saben cuál es el mejor colombiano en el mundo ahorita? nosotros le nombramos a Falcao y a James, nos dijeron no, ese que está ahí y volteamos y señaló a Roger. Ahí mismo Baños (Presidente) les dijo se lo vendemos. A lo que nos respondieron que no porque sabían que era 'Chavo' y todavía no termina de ser el jugador que podría ser porque su representante no lo ayuda mucho".

Roger Martínez no ha podido consolidarse en el equipo mexicano e incluso cada periodo de transferencias es el primero en la lista para salir del club de Coapa. Sin embargo, la ambición de querer ir a Europa lee ha jugado en contra al jugador que se ha enfrentado a los dirigentes y tampoco ha podido regresar al fútbol del 'viejo continente'.

Lea también:

Por último el 'Piojo' Herrera se refirió al último gol de Roger con América ante Juárez en la Liga Mexicana. Sobre esto dijo "Ojalá este gol lo ayude a recuperar su confianza".