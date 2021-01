Giovanni Moreno revela su deseo de terminar su carrera en Argentina

Giovanni Moreno, jugador colombiano, habló con el programa radial "¿Cómo te va?" de Argentina donde habló de su deuda pendiente en Atlético Nacional, el deseo de terminar su carrera en Racing y la importancia de lo realizado por jugadores como el 'Patrón' Bermúdez o Oscar Córdoba en Boca Juniors.

"Me gustaría un cierre de carrera en Argentina. También me encantaría que vuelva a dirigirme el 'Checho' Batista", dijo el volante que completó ocho años jugando en el Shanghai Shenhua de la Liga China y que está próximo a cumplir 35 años.

Moreno también habló sobre aquellos logros deportivos que le quedaron pendientes en su carrera, uno de ellos con Atlético Nacional en el fútbol colombiano, "Creo que la espina que tengo es no haber estado en un mundial y me quedó el dolor de no poder salir campeón en Nacional de Colombia.

En su diálogo con el programa argentino, el jugador se refirió al éxito de los jugadores colombianos en la liga de este país, "Chicho, Bermúdez, Córdoba, fueron los que posicionaron a Colombia. Ahora muchos jugadores colombianos quieren estar en Boca, River o Racing por el legado que han dejado los jugadores".