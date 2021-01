Claudia López: “Bogotá necesita unidad, no divisiones inútiles”

Luego de que se adelantará la audiencia pública de revocatoria de la alcaldesa de Bogotá Claudia López, convocada por por la ciudadana Nidia Esperanza Márquez Monroy y el excandidato al Senado José Miguel Santamaría Gómez, la alcaldesa afirmó que “es la primera y última vez que pierdo tiempo de cuidar a Bogotá para atender iniciativas de unos politicos”.

En primer lugar habló José Miguel Santamaría Uribe, el cual expuso las razones por las que está impulsando el proceso de revocatoria.

En ese sentido, Santamaría afirmó que “la fuerza pública en la capital está desmotivada por los manejos de Claudia López y esto tiene implicaciones en los índices de inseguridad en la capital”.

Así mismo cuestionó las decisiones tomadas por la alcaldesa frente al manejo de la pandemia del coronavirus, “hay inconformismo en los ciudadanos porque no se cumplió con las 4.000 UCI anunciadas al principio de la pandemia y hoy la ocupación está por encima del 90%”.

Santamaria ademas hizo refencia a la ciclorruta por la calle 13, lo que significó al Distrito un detrimento patrimonial y tambien manifesto que López esta cambiando muchas de las cosas que la administración de Enrique Peñalosa había dejado, donde nombro el incumplimiento con la recuperación de los humedales y señaló que hoy hay obras en el Juan Amarillo y en Jaboque.

Termino insistiendo Santamaria que “esta es una revocatoria válida, esta no tiene color político, sino que es ciudadana”.

Por lo que Claudia López durante su intervención ante los magistrados del Consejo Nacional Electoral y los delgados de la Registraduría entregó un balance de lo que ha sido su mandato en la capital.

Empezó señalando la alcaldesa que la ciudad está pasando por una pandemia y eso la ha llevado a no solo cumplir un programa de gobierno sino dos en un solo año.

“A Colombia no ha llegado la primera vacuna, pero sí están avanzando procesos de revocatoria. Lo que Bogotá necesita en este momento es cuidado, unidad para afrontar el riesgo de la muerte masiva, no divisiones inútiles”, manifestó Lopez.

De igual forma afirmó que por cuenta del virus del COVID-19 la ciudad está enfrentando la peor crisis en la historia de la humanidad en los últimos 80 años, donde dijo: "Hemos estado tan enfocados en la pandemia, en cuidarnos , en los desafíos y en las necesidades de la pandemia, que es posible que no hemos hecho lo suficiente para explicarles a los ciudadanos que estamos haciendo".

Por lo que empezó a enumerar uno a uno los que han sido según ella los logros de su administración: ”Se dio matrícula cero a 23 mil estudiantes de la Universidad Distrital, que ningún niño murió por desnutrición en 2020, que las UCI pasaron de 931 a 2.437”.

Además durante su intervención la mandataria habló de los hechos del 9 y 10 de septiembre del 2020, cuando en medio de las protestas por la muerte de Javier Ordóñez en medio de un operativo de policial murieron 10 jóvenes, “Tengo la mejor relación con la Policía Nacional, con lo que no tengo buena relación es con el abuso policial. A los jóvenes humildes de Bogotá no los van a levantar a balazos cuando no les han garantizado educación. Su alcaldesa no se va a quedar en silencio. La policía se respeta y los policías que abusan se judicializan”.

Finalmente César Rodríguez, en representación de la Procuraduría General, indicó que el Ministerio Público "no se va a pronunciar" y destacó que en la audiencia se garantizo la participación de los promotores de la revocatoria y el derecho a la defensa de la alcaldesa Claudia López y el derecho de los ciudadanos a la información

Ahora la Registraduría debe autorizar los formularios para el proceso de recolección de firmas donde el comité tendrá un plazo de seis meses para conseguir el 30% de los votos obtenidos por la mandataria y será la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral quienes, una vez verificado el proceso, definan si Claudia López será removida del cargo.