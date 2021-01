CNE escuchó a promotores de revocatoria y a la alcaldesa de Bogotá

Este lunes 25 de enero del 2021, la alcaldesa de Bogotá Claudia López fue citada a una audiencia pública de revocatoria. El evento fue trasmitido por YouTube del Consejo Nacional Electoral (CNE) y en este hizo presencia José Miguel Santamaría Gómez, vocero del Comité promotor de la revocatoria de la alcaldesa.

Santamaria comenzó su intervención enumerando cuales había sido los incumplimientos del plan de gobierno de López.

"El primero, es el tema de la meritocracia, muchos nombramientos de esta administración se han hecho por contratación directa sin procesos, solamente porque había cercanía con familiares y contratitas de la alianza verde", dijo.

El segundo punto fue, la declaración de renta, aseguró Santamaria que en 4 meses de que se hicieron las declaraciones de renta, “no se ha publicado ni se tienen al día las declaraciones de renta ni conflictos de interés de funcionarios de primera y segunda línea", dijo.

Tercer punto, los humedales.

"Ella dice en su plan de gobierno que no se va a construir sobre los humedales...lo que vemos hoy se sigue construyendo todavía en el Juan Amarillo y en el de Jaboque”.

Y el cuarto punto, fue el tema de la seguridad, donde señalo que hay un “mal manejo de la fuerza pública, además que se prometió duplicar las Uris y poner 200 policías en calle y hasta ahora no se ha hecho", señaló.

Respecto a esto, la alcaldesa aseguró que en su primer año de gobierno no solamente tuvo que cumplir con su plan de gobierno sino también con el que se la impuesto de la pandemia del Covid 19.

"Estar enfrentado a una pandemia como el covid 19, es estar enfrentando día a día el riesgo de muertes masivas… Yo no solo he cumplido un programa, he cumplido dos en un año y no hemos descuidado las prioridades que los ciudadanos eligieron", dijo

La mandataria también describió cada uno de los proyectos que ha hecho en este tiempo siendo alcaldesa; se refirió frente a las nuevas camas UCI, las cuarentas estrictas y generales que han ayudado a evitar más contagios, la reactivación económica, las ayudas a los más necesitados con Bogotá solidaria, plataformas virtuales para los emprendedores, educación gratuita a estudiantes de educación superior, entrega de colegios, la unión que ha tenido Bogotá y Cundinamarca, el proyecto del metro entre otros más.

Al finalizar su intervención la alcaldesa fue enfática y aseguró que, esa fue la última vez que le dedicó tiempo a responder a esta revocatoria.

Pero quiero decir con absoluta claridad que hoy fue la primera y la última vez que tengo que quitar tres horas de mi tiempo de cuidar a Bogotá por atender las iniciativas de unos políticos para usar un mecanismo de revocatoria. Bogotá no se merece eso", recalco.