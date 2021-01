Youtuber denunció abuso sexual por parte de quien consideraba su amigo

En un video de más de 40 minutos, la youtuber mexicana Nath Campos relató lo que sucedió un día que se fue de fiesta con sus amigos y luego de consumir alcohol, ella perdió la conciencia por el exceso y habría sido abusada por el también influenciador Rix.

De acuerdo con el relato de la mujer, el señalado le habría ofrecido acompañarla a la casa por su alto estado de embriaguez, al llegar al lugar, él la ayudó a subir las escaleras para acostarla en su habitación y fue ahí cuando abuso de ella.

“Recuerdo quitarme el jumper (vestido) y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock o muy borracha”, relató Nath Campos en su video.

“Cuando desperté en la mañana fue gritarle a Rix, qué me dijera que había pasado, que me explicara la situación, le pedí que se fuera, se fue y después me mandó un mensaje que decía que él también estaba borracho y que no quería que me mal vibrara con él y que era una situación en la que yo también había participado”, agregó, entre lágrimas, la youtuber.

La mujer decidió contarle a algunos amigos cercanos y otros en común con el acusado, pero, según dijo, a ninguno de ellos pareció importarle lo ocurrido, por lo que dijo sentirse sola.

El señalado Rix no ha respondido a estas graves acusaciones en su contra.