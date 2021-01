"Te amamos Anahi": la tendencia latina en apoyo a la cantante de RBD

La artista mexicana Anahí, famosa por su participación en la popular serie juvenil ‘Rebelde’ y por formar parte del grupo RBD a comienzos de los 2000, recibió el apoyo de todos sus fanáticos en Latinoamérica tras revelar en su cuenta de Instagram que se había contagiado de COVID-19 en el concierto virtual que realizó junto a algunos de sus excompañeros de banda para recordar viejas épocas.

La cantante se confesó ante sus seguidores luego de realizarse nuevamente la prueba, ella y sus pequeños hijos, y dar negativo. “Hoy vemos la luz. La pesadilla acabó”, con estas palabras empezó Anahí su desahogo.

“Efectivamente me contagié en el concierto, en el tributo a RBD. Después de no salir de mi casa en casi un año el único día que salí me contagié” contó la mujer quien aseguró que esto sucedió porque tuvo contacto con una persona que no sabía que tenía el virus.

“Fui completamente asintomática, pero desgraciadamente contagié a mi esposo. Él se sintió muy mal y tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo. Los bebes, bendito sea Dios, siempre estuvieron perfectos”, continuó Anahí.

Por último, agradeció al personal médico que la atendió y a sus fanáticos por todo el apoyo. “Se los digo con el corazón en la man;, cuídense mucho, nada vale la pena para poner la salud en riesgo”, concluyó.

Luego de su escrito, sus seguidores se volcaron a las redes sociales a dejarle mensajes de apoyo con la frase “Te amamos Anahí” que comenzó ser tendencia en países como Colombia, México, Brasil y Argentina.