Los retos para Julio Sampedro y la nueva Comisión de Disciplina Judicial

Julio Andrés Sampedro, elegido presidente de la nueva Comisión Disciplinaría, quienes serán los jueces de jueces en el país. Le contó a Caracol Radio sobre los principales retos que enfrentara esta comisión.

“El mayor reto como presidente de la comisión es fortalecer la institucionalidad de la justicia a través de un trabajo en equipo, entre los magistrados de la nueva Comisión de Disciplina Judicial”.

El presidente de la Comisión asegura que tienen pensado reunirse con el ministerio de Justicia para presentar el proyecto de la Reforma a la Justicia al Congreso: “El trabajo de la Comisión en el fortalecimiento ético de los funcionarios judiciales y de los abogados, creo yo es el punto de arranque para la reforma a la justicia que se está proponiendo”.

El magistrado Sampedro se refirió al apoyo de la justicia en las regiones como una de las metas de esta Comisión: “En mi concepto la meta, es fortalecer la autonomía del derecho disciplinario, crear una jurisdicción lo suficientemente fuerte que permita disciplinar a los funcionarios de la rama judicial y a los abogados y llevar la justicia a fortalecer la presencia institucional en las regiones”.

El presidente de la Comisión también se refirió a la importancia de articularse con las universidades en la formación ética de los abogados: “Para que después se refleje en el ejercicio de la profesión y de la jurisdicción”.

Después de un arduo debate con el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión logró instalarse en el Palacio de Justicia: “Por supuesto se ha generado una controversia en la medida de que los espacios son limitados para el trabajo que las altas cortes tienen que realizar, sin embargo trabajando en conjunto con el Consejo Superior de la Judicatura en la búsqueda de soluciones a esa limitación de espacios”.

El Magistrado Juan Carlos Granados el 3 de febrero irá a juicio, Julio Sampedro dio su opinión respecto a que uno de los magistrados tenga un proceso pendiente con la justicia: “La conformación de la comisión se hizo con una alta responsabilidad tanto por parte del Presidente de la República como el Consejo Superior de la Judicatura, que postularon a los candidatos para ser magistrados y posteriormente por el Congreso de la República en pleno que fue quien eligió finalmente a esos magistrados, se han escogido personas de altas calidades éticas y como cualquier persona no están exentas de tener un proceso, eso en el marco de los derechos humanos y la presunción de inocencia, no tiene ningún cuestionamiento para ser parte de la Comisión de Disciplina Judicial, los 7 magistrados tenemos disposición de trabajar muy duro por la administración de justicia”.

Finalmente habló de la confianza que le dieron los magistrados al ser elegido presidente de esta Comisión: “Yo entiendo que el que se me haya escogido a mí por parte de mis compañeros, como el primer presidente de la Comisión de Disciplina Judicial es en primer lugar un voto de confianza que agradezco y que me enaltece y que me supone un reto fundamental, de mantener una relación de equipo, articulado y respetuoso para el fortalecimiento institucional de la justicia”.

Sampedro resaltó la importancia de reforzar el sistema para los ciudadanos y la función disciplinaria contra los funcionarios de la Rama Judicial.